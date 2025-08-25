 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 909,90
-0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Crescent Energy acquiert Vital Energy dans le cadre d'une transaction de 3,1 milliards de dollars portant sur les schistes bitumineux
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de schiste américain Crescent Energy CRGY.N a déclarélundi qu'il allait acquérir plus petit homologue Vital Energy VTLE.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 3,1 milliards de dollars, y compris la dette.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CRESCENT ENRG RG-A
9,935 USD NYSE +5,86%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
68,14 USD Ice Europ +0,52%
Pétrole WTI
64,11 USD Ice Europ +0,49%
VITAL ENERGY
15,775 USD NYSE +9,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank