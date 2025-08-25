Crescent Energy acquiert Vital Energy dans le cadre d'une transaction de 3,1 milliards de dollars portant sur les schistes bitumineux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de schiste américain Crescent Energy CRGY.N a déclarélundi qu'il allait acquérir plus petit homologue Vital Energy VTLE.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 3,1 milliards de dollars, y compris la dette.