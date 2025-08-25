Crescent Energy acquiert Vital Energy dans le cadre d'une opération de 3,1 milliards de dollars portant sur le schiste

Le producteur de schiste américain Crescent Energy CRGY.N a déclaré lundi qu'il allait acquérir son homologue plus petit Vital Energy VTLE.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 3,1 milliards de dollars, dette comprise.

L'opération met en évidence la façon dont certaines entreprises américaines cherchent à s'agrandir à un moment où les fusions et acquisitions dans l'industrie du schiste ont ralenti au deuxième trimestre en raison de la volatilité des marchés de l'énergie et des marchés boursiers.

Les actionnaires de Vital recevront 1,9062 action de Crescent pour chaque action détenue, ce qui représente une offre évaluée à 18,95 dollars par action et une prime de 20 %, sur la base de la dernière clôture des actions.

Les actions de Vital Energy étaient en hausse de 9,5 %, tandis que celles de Crescent Energy étaient en baisse de 2,9 % dans les transactions de pré-marché.

Vendredi, après la clôture des marchés, Reuters avait fait état des négociations, citant des personnes bien informées.

La fusion donnera naissance à l'un des dix plus grands producteurs indépendants de pétrole et de gaz aux États-Unis, avec des positions dans les bassins d'Eagle Ford, Permian et Uinta et plus d'une décennie d'inventaire de forage, ont déclaré les sociétés.

L'opération, qui devrait être finalisée d'ici à la fin de 2025, générera des synergies annuelles immédiates de l'ordre de 90 à 100 millions de dollars et augmentera le flux de trésorerie par action.

Crescent a déclaré qu'il avait également prévu de vendre des actifs non essentiels pour un montant d'un milliard de dollars afin de renforcer son bilan.

Les actionnaires de Crescent détiendront environ 77 % de la société issue de la fusion et les actionnaires de Vital le reste