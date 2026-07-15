Crescent Biopharma recule après une offre d'actions de 125 millions de dollars

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15 juillet - ** Les actions de la société de biotechnologie spécialisée en oncologie Crescent Biopharma ( CBIO.O ) ont reculé de 2,4 % en pré-ouverture, à 14,94 dollars, après la tarification la veille d'une offre secondaire de 125 millions de dollars. ** CBIO, dont le siège se trouve à Waltham, dans le Massachusetts, a annoncé mardi en fin de journée la tarification d'environ 8,6 millions d'actions, y compris les bons de souscription préfinancés, au prix de 14,50 dollars.

** Le prix de l’offre représente une décote de 5,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action. ** Mardi soir, CBIO estimait disposer d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’environ 171,6 millions de dollars à la fin du mois de juin, selon un document déposé auprès de la SEC . ** La société, qui compte environ 27,6 millions d’actions en circulation, a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer le développement clinique des molécules CR-001, CR-002 et CR-003, ainsi que la poursuite de la R&D pour les programmes précliniques, entre autres, conformément au prospectus .

** Jefferies, TD Cowen, Guggenheim et Cantor Fitzgerald sont les chefs de file conjoints de l'opération.

** Jusqu'à mardi, l'action avait progressé de 29 % depuis le début de l'année.

** 8 analystes sur 9 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 1 recommande de "conserver"; objectif de cours médian: 32,50 $, selon LSEG.