 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 127,09
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Crescent Biopharma fait un bond après un partenariat pour un médicament contre le cancer
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Crescent Biopharma CBIO.O augmentent de 36,5 % à 18,30 $ avant la mise sur le marché

** Crescent Biopharma a conclu un partenariat exclusif avec la société chinoise Kelun-Biotech pour développer et commercialiser de nouveaux traitements contre le cancer

** La société lève également 185 millions de dollars auprès d'investisseurs pour financer des essais cliniques - CBIO

** L'accord donne à Kelun-Biotech les droits sur le médicament expérimental CR-001 de CBIO en Chine élargie

** Le CR-001 de CBIO vise à stimuler la réponse immunitaire et à bloquer l'apport de sang aux tumeurs; le SKB105 cible les tumeurs solides, selon la société

** Les deux entreprises prévoient de tester les médicaments seuls et en combinaison; les essais sur l'homme pour 3 médicaments sont prévus pour 2026, selon l'entreprise

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 46 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank