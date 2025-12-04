Crescent Biopharma fait un bond après un partenariat pour un médicament contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Crescent Biopharma CBIO.O augmentent de 36,5 % à 18,30 $ avant la mise sur le marché
** Crescent Biopharma a conclu un partenariat exclusif avec la société chinoise Kelun-Biotech pour développer et commercialiser de nouveaux traitements contre le cancer
** La société lève également 185 millions de dollars auprès d'investisseurs pour financer des essais cliniques - CBIO
** L'accord donne à Kelun-Biotech les droits sur le médicament expérimental CR-001 de CBIO en Chine élargie
** Le CR-001 de CBIO vise à stimuler la réponse immunitaire et à bloquer l'apport de sang aux tumeurs; le SKB105 cible les tumeurs solides, selon la société
** Les deux entreprises prévoient de tester les médicaments seuls et en combinaison; les essais sur l'homme pour 3 médicaments sont prévus pour 2026, selon l'entreprise
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 46 % depuis le début de l'année
