Crescent Biopharma fait un bond après un partenariat pour un médicament contre le cancer

4 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Crescent Biopharma CBIO.O augmentent de 36,5 % à 18,30 $ avant la mise sur le marché

** Crescent Biopharma a conclu un partenariat exclusif avec la société chinoise Kelun-Biotech pour développer et commercialiser de nouveaux traitements contre le cancer

** La société lève également 185 millions de dollars auprès d'investisseurs pour financer des essais cliniques - CBIO

** L'accord donne à Kelun-Biotech les droits sur le médicament expérimental CR-001 de CBIO en Chine élargie

** Le CR-001 de CBIO vise à stimuler la réponse immunitaire et à bloquer l'apport de sang aux tumeurs; le SKB105 cible les tumeurs solides, selon la société

** Les deux entreprises prévoient de tester les médicaments seuls et en combinaison; les essais sur l'homme pour 3 médicaments sont prévus pour 2026, selon l'entreprise

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 46 % depuis le début de l'année