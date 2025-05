Credit Suisse Services (UBS) va payer 511 M USD contre l'abandon de poursuites américaines pour fraude fiscale

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque helvétique Credit Suisse a accepté de payer 511 millions de dollars aux autorités américaines en échange de l'abandon de poursuites pour fraude fiscale, ont annoncé UBS et le ministère américain de la Justice.

Cet accord porte sur la gestion frauduleuse de comptes offshore à Singapour appartenant à de riches clients américains désireux d'échapper au fisc aux Etats-Unis entre 2010 et 2021, a précisé le ministère de la Justice dans un communiqué.

Credit Suisse a été racheté en 2023 par sa concurrente et compatriote UBS sous la pression des autorités helvétiques pour éviter sa faillite.

Credit Suisse Services AG "a plaidé coupable et a été condamné aujourd'hui pour avoir participé à la dissimulation au fisc américain de plus de 4 milliards de dollars sur au moins 475 comptes offshore", notamment par la falsification de documents et des déclarations de donations fictives, a ajouté le ministère de la Justice.

Ce faisant, la banque a contrevenu à un précédent accord conclu en 2014 avec les autorités américaines, selon la même source.

UBS a de son côté annoncé cet accord en vertu duquel Credit Suisse a plaidé coupable et s'est engagé à payer 511 millions de dollars, assurant dans un communiqué "ne pas avoir été impliquée dans ce comportement et avoir une tolérance zéro pour l'évasion fiscale".

Credit Suisse s'était engagé à modifier ses pratiques après avoir accepté en 2014 de payer une amende de 2,6 milliards de dollars pour mettre fin à des poursuites pour fraude fiscale aux Etats-Unis.