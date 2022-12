Credit Suisse se désengage d'un gestionnaire d'actifs zurichois

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier helvétique Credit Suisse s'est désengagé du capital de la société de gestion SG Value Partners basée à Zurich. Filippo Rima, qui a été nommé responsable des investissements de Credit Suisse Asset Management en mars, ne préside plus le conseil d'administration de SG Value Partners. Stefan Keitel, ex-directeur des investissements et de la gestion du groupe allemand Deka et ancien directeur mondial des investissements de Credit Suisse, lui succède à ce poste. Il dirige HQ Holding, la société de gestion d'une famille d'industriels allemands, depuis 2020.

En octobre 2020, Credit Suisse avait séparé sa gestion actions value du reste de Credit Suisse Asset Management, ce qui avait donné lieu à la création de SG Value Partners, avec Sven Sommer à sa tête et Gregor Trachsel à la direction des investissements.