CREDIT SUISSE: LES PERTES DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT ENTACHENT LE BILAN DE THIAM par Brenna Hughes Neghaiwi ZURICH (Reuters) - Credit Suisse a annoncé jeudi son meilleur bénéfice annuel depuis près d'une décennie, même si les pertes de son activité de banque d'investissement ternissent quelque peu le bilan de son directeur général, qui vient de démissionner. Le départ de Tidjane Thiam - qui sera remplacé dès vendredi par Thomas Gottstein, patron des activités de l'établissement en Suisse - intervient dans le contexte d'un scandale d'espionnage industriel ayant impliqué un de ses proches collaborateurs. Dressant le bilan de son mandat à la tête du deuxième établissement bancaire helvétique, Tidjane Thiam a estimé que la banque devrait continuer de bénéficier de sa stratégie axée sur la gestion de patrimoine et sur les services de banque d'investissement auprès de la clientèle aisée. "Mon job ne consiste pas à me rendre indispensable mais de créer un groupe prospère. Je pense que nous sommes bien positionnés", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. Son successeur, Thomas Gottstein, a indiqué qu'il entendait maintenir le cap de cette stratégie. La banque a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 3,419 milliards de francs suisses (3,50 milliards de dollars), un niveau record depuis plus d'une décennie. Le nouveau PDG devra toutefois s'attaquer au foyer de pertes de la banque d'investissement, plus importantes que prévu l'an dernier, et à la volatilité des résultats des activités de marché, qui se sont toutefois redressées. Vers 13h20, le titre était quasiment stable (+0,11%) à 13,38 francs suisses. (Version française Jean-Michel Bélot, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange +0.15%