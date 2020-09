Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse lance une nouvelle offre bancaire numérique Reuters • 10/09/2020 à 10:04









par Brenna Hughes Neghaiwi ZURICH, 10 septembre (Reuters) - Credit Suisse CSGN.S lancera en octobre une application bancaire numérique pour concurrencer les "fintechs" comme Revolut sur le marché bancaire domestique suisse en offrant des transactions gratuites à l'étranger et une gestion de patrimoine entièrement numérique, a déclaré jeudi la banque. La nouvelle application bancaire CSX de Credit Suisse offrira des services bancaires numériques gratuits, notamment une carte de débit en ligne gratuite et d'autres fonctionnalités qui seront déployées sur plusieurs mois pour permettre aux clients de contracter des prêts hypothécaires, de faire des placements et de planifier leur retraite, a déclaré la deuxième plus grande banque suisse. Ses concurrents comme le britannique Revolut et la banque en ligne allemande N26 ont accumulé des millions de clients et des valorisations d'un milliard de dollars en offrant des alternatives bon marché et conviviales aux services bancaires traditionnels. Credit Suisse entend réduire les coûts de ses activités de détail en Suisse en fermant environ un quart de ses agences, tout en attirant de nouveaux clients - en particulier dans le segment jeunes, où il dit avoir du rattrapage à faire - en développant d'autres solutions numériques et en offrant une présence physique à ceux qui en ont besoin. (Brenna Hughes Neghaiwi, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

