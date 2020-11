Credit Suisse fait le ménage dans sa gestion alternative

(NEWSManagers.com) -

A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Credit Suisse a annoncé une restructuration de ses activités de gestion alternative. Celle-ci se traduira par des départs, par la fermeture d'un fonds quantitatif et par une dépréciation de 24 millions de francs suisses (22,5 millions d'euros) sur un investissement en amorçage (seed capital) dans un fonds immobilier américain, a précisé David Mathers, le directeur financier du groupe.

Le dirigeant n'a pas précisé quels étaient les fonds concernés, ni combien d'emplois seraient supprimés à la suite de cette restructuration. Le groupe espère économiser environ 50 millions d'euros de francs suisses dans son asset management en 2021.

La gestion d'actifs de Credit Suisse est divisée en deux métiers: une gestion traditionnelle actions et obligations, largement commercialisée auprès de la clientèle privée, et une gestion alternative aux Etats-Unis composée notamment de hedge funds et de fonds de crédit. " Vous avez une activité traditionnelle très prospère, et une activité alternative qui l'est moins, vendue auprès de tierces parties par opposition à l'activité de gestion de fortune" , a indiqué David Mathers. A fin septembre, le pôle gérait 439 milliards de francs suisses d'encours.

Thomas Gottstein, le successeur de Tidjane Thiam à la direction générale du groupe, a annoncé le mois dernier une réflexion stratégique dans les 12 mois sur la gestion d'actifs du groupe. Une vente ou une fusion n'est pas à l'ordre du jour, a-t-il indiqué jeudi.