Credit Suisse AM revient sur le secteur des ETF

Credit Suisse Asset Management a annoncé le 10 février le lancement de trois ETF en Europe. La société de gestion suisse revient ainsi sur ce marché très concurrentiel sept ans après en être sorti par la vente de son activité ETF à BlackRock. A l' époque de l' annonce de la transaction, en janvier 2013, Credit Suisse gérait plus de 13 milliards d' euros dans ce secteur.

Avec ses trois nouveaux ETF, Credit Suisse AM explique vouloir apporter " un complément " à sa gamme de fonds indiciels. " Les nouveaux ETF seront lancés dans des secteurs où ils présentent des gains d' efficacité par rapport aux fonds indiciels " , souligne un communiqué. Les nouveaux ETF seront d' ailleurs le fruit d' une conversion de fonds indiciels existants.

Ces nouveaux produits sont le CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF, le CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF et le CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF

Ils seront cotés en Suisse, en Italie et en Allemagne.

L' introduction d' ETF dans la gamme indicielle " vise à mieux répondre aux besoins d' investisseurs, comme les fintechs, qui orientent leurs systèmes et leurs processus vers les transactions boursières " , précise CSAM dans son communiqué.

" Nous analysons en permanence le marché, les nouvelles tendances et les besoins des clients afin de leur fournir des solutions appropriées. Les ETF sont appelés à jouer un rôle de plus en plus stratégique à l' avenir car les plateformes de vente numériques gagnent en importance " , commente Michel Degen, responsable de Credit Suisse Asset Management Suisse et EMEA.