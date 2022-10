Credit Suisse AM recrute une ancienne de Carmignac en Italie

(NEWSManagers.com) - Credit Suisse Asset Management vient de recruter Sibilla Ravasio en tant que directrice du développement pour la clientèle tierce wholesale en Italie. L’intéressée vient de Carmignac où elle a passé sept ans comme directrice du développement avec l’objectif de développer le segment des réseaux de distribution en Italie. Elle rejoint l’équipe d’Emanuele Bellingeri, responsable de l’AM en Italie et responsable third party wholesale Suisse et EMEA.

Cette arrivée s’inscrit dans le cadre d’un projet de renforcement de la division gestion d’actifs en Italie, écrit un communiqué. En septembre, Enrico Camerini est revenu travailler chez Credit Suisse AM en tant que responsable des sélectionneurs de fonds. De plus, après la récente nomination d’Emanuele Bellingeri comme responsable third party wholesale Suisse et EMEA, Patrizia Noè a pris la responsabilité commerciale de toute l’équipe sur tous les segments : institutionnel, wholesale et third party.