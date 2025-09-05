Crédit Mutuel Equity SCR à plus de 5% des votes d'Ekinops
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 13:45
Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double. Le déclarant a précisé détenir, à ce jour, 955 578 actions Ekinops représentant 3,53% du capital et 5,42% des droits de vote du fournisseur de solutions télécoms.
Valeurs associées
|3,1900 EUR
|Euronext Paris
|+2,24%
