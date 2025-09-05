 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Crédit Mutuel Equity SCR à plus de 5% des votes d'Ekinops
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 13:45

(Zonebourse.com) - Crédit Mutuel Equity SCR a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 août, le seuil de 5% des droits de vote d'Ekinops et détenir, à cette date, 955 578 actions représentant 3,53% du capital et 5,58% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double. Le déclarant a précisé détenir, à ce jour, 955 578 actions Ekinops représentant 3,53% du capital et 5,42% des droits de vote du fournisseur de solutions télécoms.

EKINOPS
3,1900 EUR Euronext Paris +2,24%
