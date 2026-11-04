Crédit Mutuel Arkéa : la banque française victime d’un piratage massif, des fonds volés

Le Crédit Mutuel Arkéa a confirmé avoir été victime d'une attaque, après les révélations d'une fraude qui pourrait dépasser 133 millions de dollars. Selon de nouvelles informations, les fonds auraient été détournés depuis sa banque en ligne Fortuneo, puis blanchis en cryptomonnaies via plusieurs plateformes d'échange. Le groupe assure que ses clients ne subiront aucune perte financière.

ZachXBT désigne le Crédit Mutuel Arkéa

Le Crédit Mutuel Arkéa a été victime d'une attaque qui pourrait avoir entraîné le détournement de plus de 133 millions de dollars. Révélée par l'enquêteur on-chain ZachXBT, l'affaire prend une nouvelle dimension : les fonds auraient été volés en monnaie traditionnelle à Fortuneo, la banque en ligne du groupe, avant d'être convertis en cryptomonnaies pour être blanchis.

Selon de nouvelles informations recueillies par le journaliste Grégory Raymond, les fraudeurs auraient réussi à émettre des virements depuis Fortuneo en choisissant eux-mêmes le nom du bénéficiaire.

Ils auraient ainsi pu transférer des fonds vers des comptes ouverts sur des plateformes crypto à l'aide de fausses identités, suffisamment crédibles pour passer les procédures de vérification KYC.

Les virements étaient effectués au nom exact des titulaires de ces comptes, permettant de contourner les contrôles de concordance des identités. Il ne s'agirait donc pas de comptes appartenant à la banque piratés sur des plateformes d'échange, mais de comptes créés par les fraudeurs eux-mêmes.

Le mécanisme initial de la fraude reste toutefois inconnu. Une source interrogée par Grégory Raymond évoque deux possibilités : une compromission des systèmes de paiement de Fortuneo ou une manipulation humaine, potentiellement une variante de l'arnaque au président.

De son côté, ZachXBT avait initialement identifié, le 2 novembre, plus de 106 millions de dollars de retraits suspects en stablecoins USDC et USDT. Il a ensuite porté son estimation à plus de 133 millions de dollars après avoir découvert 27 millions de retraits supplémentaires.

L'enquêteur soupçonne que les pertes pourraient être encore plus importantes en tenant compte des transactions de gré à gré (OTC). Grégory Raymond évoque également, sur la base de sources anonymes, d'autres circuits de détournement ne passant pas par les cryptomonnaies.

Le message de ZachXBT sur Telegram.

Le Crédit Mutuel Arkéa confirme l'attaque

Contacté par Cryptoast, le Crédit Mutuel Arkéa a confirmé ce mercredi matin avoir été victime d'une attaque ayant permis la réalisation d'opérations frauduleuses. Le groupe bancaire assure toutefois que l'incident est désormais maîtrisé, sans préciser pour l'instant l'ampleur des pertes.

Nous tenons à rassurer l’ensemble de nos clients : cet incident n’a aucune conséquence financière pour eux. Leurs intérêts sont pleinement protégés. La protection de nos clients et de leurs avoirs constitue une priorité absolue. Un porte-parole de Crédit Mutuel Arkéa

Dès la détection de l'attaque, la banque affirme avoir mobilisé ses équipes et suspendu temporairement certaines transactions afin d'empêcher de nouveaux mouvements frauduleux.

La reprise de ces opérations interviendra rapidement, dans des conditions de sécurité optimales, dès lors que les dernières vérifications et mesures de sécurisation auront été réalisées. Un porte-parole de Crédit Mutuel Arkéa

L'établissement indique également avoir informé les autorités compétentes et les organismes de supervision dès la découverte de l'incident.

Ses équipes poursuivent désormais leurs investigations pour déterminer précisément les conséquences de l'attaque et renforcer les dispositifs de sécurité. Le montant des fonds détournés n'a, à ce stade, pas été confirmé par la banque.

Des stablecoins convertis en ETH puis en Monero

Le pirate présumé aurait rapidement cherché à disperser les fonds. Selon la société d'analyse blockchain Bitquery, 62,98 millions de dollars en stablecoins ont été convertis en 27 553 Ether (ETH) en seulement quatre heures, via UniswapX, le service d'échange décentralisé d'Uniswap.

Les fonds ont ensuite été dispersés entre plusieurs blockchains et services d'échange instantané, notamment WellWallet et Kyrrex. Une partie aurait également été convertie en Monero (XMR), une cryptomonnaie conçue pour masquer les transactions.

Kraken affirme avoir restreint des comptes liés à l'incident, tandis que Crypto.com a bloqué des fonds associés. Les deux plateformes assurent que leur sécurité n'a pas été compromise.

ZachXBT se dit par ailleurs « hautement confiant » que les responsables ne sont pas liés au groupe nord-coréen Lazarus. L'enquêteur reproche également à l'établissement bancaire d'avoir tardé à signaler l'attaque, estimant que plus de 30 millions de dollars auraient pu être gelés grâce à une alerte rapide aux autorités européennes.

Sources : ZachXBT , The Block , Cointelegraph