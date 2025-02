Crédit Mutuel AM va lancer des ETF

Crédit Mutuel Asset Management va lancer des ETF en 2025 « pour satisfaire la demande croissante des investisseurs », annonce le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale dans ses résultats 2024 publiés le 6 février. « Cette initiative s’inscrit dans sa stratégie de diversification et d’innovation financière », explique la banque, dans donner plus de détails.

Crédit Mutuel AM, qui est la plus importante des huit sociétés de gestion de La Française après la réorganisation du pôle gestion d’actifs du groupe en 2024, a vu ses encours atteindre près de 100 milliards d’euros au 31 décembre 2024. Le gestionnaire a enregistré une collecte nette de plus de 9 milliards d’euros sur ses fonds monétaires en 2024. Les fonds actions ont attiré près de 521 millions d’euros sur la gamme Convictions. Les FCPE enregistrent une collecte de 629 millions d’euros.

S’agissant des sept autres sociétés de gestion de La Française, Crédit Mutuel Gestion a vu ses encours s’élever à 16,48 milliards d’euros. La Française REM a enregistré une collecte de 569 millions d’euros et gère 28 milliards d’euros à fin 2024. CIC Private Debt affiche un encours de 3,5 milliards d’euros à fin décembre, en progression de 17?% par rapport à 2023. La société spécialisée dans la dette privée a procédé à des levées de fonds pour 760 millions d’euros sur l’année dernière, tandis que 880 millions d’euros ont été déployés, détaille la banque. Cigogne Management, sur la partie gestion alternative, a vu ses encours atteindre 1,5 milliard d’euros. NewAlpha Asset Management a fait état d’actifs à hauteur de 3,7 milliards d’euros. La société a lancé une nouvelle activité de multigestion sur-mesure, qui a collecté près de 120 millions d’euros au dernier trimestre 2024. BLI Banque de Luxembourg Investments publie 12,8 milliards d’euros d’encours. Enfin, les encours gérés par Crédit Mutuel Impact ont augmenté de 69?% sur 2024 pour atteindre 1,1 milliard d’euros.

Au total les encours des différentes sociétés de gestion du groupe totalisent près de 190 milliards d’euros, selon la banque. Au 30 juin, l’ensemble représentait 152 milliards d’euros d’encours. Le total des revenus de la gestion d’actifs s’élève à 674 millions d’euros, avec un résultat courant de 236,5 millions.

2024 a été une année charnière pour la gestion d’actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Le groupe bancaire a en effet finalisé le déploiement de son pôle métier gestion d’actifs au sein de sa filiale La Française.

Laurence Marchal