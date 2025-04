Crédit Mutuel AM : "les pays devront réduire leur propre excédent commercial avec les États-Unis"

(AOF) - " L'administration Trump semble avoir déterminé les droits de douane réciproques individualisés non pas sur les taux de droits de douane appliqués aux produits américains, mais plutôt sur l'ampleur du déficit commercial des produits américains avec le pays divisé par leurs exportations vers les États-Unis ", explique François Rimeu, stratégiste sénior chez Crédit Mutuel AM.

" Cela pourrait rendre les voies de sortie et la désescalade plus difficiles, car cela signifie que les pays ne peuvent pas simplement réduire les droits de douane, mais devront réduire leur propre excédent commercial avec les États-Unis, ce qui pourrait prendre plus de temps qu'une réduction des droits de douane ", poursuit-il.

Quelques bonnes nouvelles cependant puisque les automobiles, l'aluminium et l'acier ne seront pas soumis à des droits de douane réciproques pour le moment (comme potentiellement les produits pharmaceutiques ou encore les puces électroniques). Pas de droits de douane supplémentaires non plus pour le Canada ou le Mexique.

Il est extrêmement difficile de calculer l'impact sur le couple croissance / inflation (élasticité de la demande, support budgétaire, mouvement de change, etc.) mais la règle générale est d'estimer celui-ci de manière suivante : pour 1% de droit de douane, c'est +0,1% d'inflation et -0,1% de croissance. Dans le cas présent, l'augmentation des droits de douane est d'environ 20%.

" Pour résumer, c'est très négatif sur la croissance et très positif sur l'inflation à court terme avant que l'effet négatif croissance ne joue sur la demande finale, faisant in fine rebaisser l'inflation ", fait savoir François Rimeu.

Dans ce type d'environnement, et nonobstant l'incertitude actuelle, il faut favoriser les taux nominaux, les taux réels (asymétrie très positive) et l'or. Le yen apparaît lui aussi comme une bonne couverture dans le climat actuel.