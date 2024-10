Crédit Mutuel AM : "les anticipations de baisses de taux trop optimistes aux Etats-Unis"

(AOF) - "La Fed a entamé son cycle de baisse de taux par une réduction de 50 points de base. Cette décision ne nous surprend pas au regard de la communication préalable de la banque centrale, mais selon nous elle n’est pas nécessaire étant donné la conjoncture actuelle aux Etats-Unis. L’économie ralentit, mais à partir d’une croissance nominale très élevée, et nous ne distinguons pas de signes de chute violente de la croissance outre Atlantique", souligne François Rimeu, senior stratégiste chez Crédit Mutuel AM.

"Les publications du BEA (Bureau of EconomicAnalysis) de septembre vont d'ailleurs dans ce sens avec une révision significative à la hausse du GDI (Gross Domestic Income) entre début 2020 et juin 2024 (de +7% à +11%). La révision du taux d'épargne, elle aussi à la hausse (de +3,5% à 5,2% en juin 2024), confirme la bonne santé économique du pays ainsi que la solvabilité du consommateur américain", poursuit-il.

Il est donc probable que les anticipations de baisses de taux soient trop optimistes aux Etats-Unis, et ce même si le risque inflationniste semble sous contrôle.

Par ailleurs, la situation est différente en zone euro où l'embelli des Jeux Olympiques s'est estompée. Les deux principales économies de la zone sont en grande difficulté et l'ensemble des indicateurs avancés semble annoncer de faibles chances d'amélioration dans les mois qui viennent (PMI, IFO, ZEW…).

"Même si les économies du Sud de la zone euro se portent plutôt bien, cette conjoncture difficile de l'Allemagne et la France devrait amener la BCE à adopter une posture plus accommodante malgré certains risques persistants sur l'inflation. Nous restons par ailleurs prudents sur les actifs français avec un choc fiscal qui se profile et qui devrait impacter négativement les prévisions de croissance. La baisse des taux en octobre par la BCE nous semble presque certaine, et le risque d'inflation à moyen terme reste moins élevé qu'aux États-Unis", fait savoir François Rimeu.