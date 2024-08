Crédit Mutuel AM : "La Fed ne s'engage pas sur le rythme et la fréquence des baisses postérieures"

(AOF) - "Le calendrier et le rythme des réductions de taux dépendront des données disponibles, de l'évolution des perspectives et de l'équilibre des risques", a déclaré Jerome Powell, patron de la Fed, lors du symposium de Jackson Hole. "Cette dernière phrase est sans doute la plus importante : la Fed est prête à baisser les taux en septembre, mais ne s'engage pas sur le rythme et la fréquence des baisses postérieures", explique François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management.

D'autres banquiers centraux se sont exprimés avec un langage accommodant de manière générale. M. Bailey, le gouverneur de la banque d'Angleterre, a eu des propos rassurants sur l'inflation alors que Centeno, le gouverneur de la Banque du Portugal a expliqué que la décision de baisser les taux lors de la prochaine réunion de la BCE serait une décision "facile à prendre".

"La rentrée de Jackson Hole s'est donc faite sur un ton peu restrictif, offrant ainsi un support aux actifs risques. Les anticipations de baisses de taux nous semblent toutefois aujourd'hui assez agressives : 100 bps (points de base) de baisses de taux d'ici à la fin de l‘année aux Etats-Unis et 200bps à horizon 1 an. Il nous semble probable qu'il faudra un ralentissement plus important de l'activité pour que ce scénario se produise", conclut François Rimeu.