Crédit Mutuel AM : " Christine Lagarde gardera toutes les options pour ajuster ses décisions"

(AOF) - "Comme les marchés, nous prévoyons que la Banque centrale européenne (BCE) procèdera à une nouvelle baisse de taux d’un quart de point à l’issue de la réunion du Conseil des gouverneurs des 16 et 17 avril. Elle réduira de nouveau le taux de dépôt, qui fait référence, de 25 points de base (pbs) à 2,25%, soit une zone où la politique monétaire européenne pourrait ne plus être considérée comme restrictive", annonce François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.

"Cette décision sera motivée par les craintes, globalement unanimes des membres de la BCE, sur la croissance européenne, notamment après les hausses de droits de douane, particulièrement agressives (20% de surtaxes pour l'Union européenne - UE), annoncées par Donald Trump le 2 avril mais dont une partie a été temporairement suspendu (à l'exception de la Chine)", poursuit l'analyste.

Toutefois, cette décision de la BCE devrait refléter des avis divergents entre les colombes et les faucons de l'institution sur les risques inflationnistes.

"Lors de la conférence de presse, en raison des incertitudes économiques accrues, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, gardera toutes les options ouvertes pour ajuster les décisions ultérieures de politique monétaire qui se feront réunion par réunion en fonction des données disponibles, des projections économiques et de l'évaluation des risques qui ont sensiblement bougé depuis le mercredi 2 avril", explique François Rimeu.

" Le jour de la libération" comme l'a baptisé Donald Trump, a ravivé les craintes d'un ralentissement économique prolongé en zone euro qui pourrait davantage peser sur les prix en dépit des potentielles contre-mesures tarifaires de l'UE.

Toutefois, la BCE jugera toujours que les risques d'inflation restent des deux côtés.