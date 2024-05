Crédit: Janus Henderson anticipe un cycle "plus agité"

(AOF) - "L'appétit des investisseurs reste favorable aux marchés du crédit, mais la volatilité des taux pourrait conduire à un cycle de crédit plus agité". C’est ce qu’affirme Janus Henderson sur la base de son "Credit Risk Monitor" qui "suit les indicateurs clés qui ont un impact sur les portefeuilles de crédit". Les indicateurs "Cashflow et bénéfices" et "Accès aux marchés des capitaux" restent orangés par rapport au dernier trimestre, mais des inquiétudes subsistent quant à "l'endettement et le service de la dette".

Les surprises à la hausse des données macroéconomiques ont contribué au resserrement des écarts de crédit. En outre, les données techniques restent solides pour les obligations d'entreprise, car l'offre élevée se heurte à une demande positive.

Pour Janus Henderson, cette situation pourrait se transformer en vent contraire au deuxième trimestre, l'offre ralentissant à mesure que les entreprises entrent dans les périodes d'"embargo" avant la publication des résultats.

La résistance de la croissance économique, associée à des données inflationnistes stables aux États-Unis, a conduit à une réévaluation du rythme des réductions de taux, en particulier aux États-Unis. Janus Henderson continue de penser que les principales banques centrales réduiront leurs taux cette année, mais "une politique moins synchronisée est susceptible d'accroître la dispersion des rendements".