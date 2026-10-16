Crédit européen : Chenavari sélectionné par CNP Assurances pour gérer un fonds dédié de 200 millions d'euros

(Zonebourse.com) - Chenavari Investment Managers, société de gestion alternative spécialisée dans le crédit européen, a été sélectionnée par CNP Assurances, l'un des principaux groupes d'assurance français, pour gérer un fonds dédié de 200 millions d'euros. Chenavari a été sélectionnée dans le cadre d'un appel d'offres à l'issue duquel cinq sociétés de gestion ont été retenues.

Un mandat dédié à la titrisation européenne

A l'issue de ce processus de sélection, CNP Assurances a confié à Chenavari, aux côtés de quatre autres sociétés de gestion, la constitution et la gestion d'un portefeuille dédié de tranches de titrisations européennes investment grade, comprenant RMBS (Residential Mortgage-Backed Securities), ABS (Asset-Backed Securities) et CLOs (Collateralised Loan Obligations).

Le mandat est conçu pour un investisseur assureur opérant dans un cadre Solvabilité II et donne accès à des classes d'actifs établies de la titrisation européenne. Il combine analyse crédit fondamentale, expertise structurelle et gestion active de portefeuille. La stratégie vise à générer un rendement ajusté du risque attractif dans un cadre de gestion du capital efficient.

Une expertise de plus de 17 ans sur les marchés de crédit

Chenavari apporte plus de 17 ans d'expérience d'investissement sur les marchés européens des ABS et des CLO. La plateforme intégrée de la société, qui combine des outils d'analyse propriétaires et une équipe d'investissement dédiée, lui permet d'identifier et de gérer des opportunités sur l'ensemble des marchés européens de la titrisation.

Fondé en 2008, Chenavari est un groupe de gestion d'actifs spécialiste du Fixed Income alternatif en Europe. L'expérience, le réseau et le savoir-faire des équipes permettent de couvrir l'ensemble du continuum de liquidité du marché crédit. L'offre est organisée autour de trois plateformes de gestion : Crédit, Dette Privée et Leveraged Finance.

Le groupe dont le siège social est à Londres, est également implanté au Luxembourg, à Paris et Abou Dhabi. A fin mai 2026, le groupe compte 78 collaborateurs et gère 5,5 milliards d'euros (actifs conseillés et engagements non tirés inclus) pour le compte d'investisseurs institutionnels à travers le monde.

Chenavari s'engage à soutenir les initiatives de décarbonation à travers ses stratégies d'investissement.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.