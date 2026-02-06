Credit Corp Group en passe de connaître sa pire semaine depuis plus de deux ans en raison d'un bénéfice insuffisant

6 février - ** Les actions du groupe australien Credit Corp

CCP.AX chutent de 3,8 % à 11,14 dollars australiens

** L'action a chuté de 19,6% sur une base hebdomadaire, s'apprêtant à vivre sa pire semaine depuis la mi-octobre 2023

** Jefferies et Morningstar ont réduit l'objectif de prix et l'estimation de la juste valeur de la société de services financiers après que les bénéfices du premier semestre aient manqué les estimations ** Mardi, CCP a publié un bénéfice net semestriel après impôt de 44,1 millions de dollars australiens (30,61 millions de dollars), manquant les estimations de Jefferies de 50 millions de dollars australiens

** L'action est en baisse de 19,1 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4409 dollar australien)