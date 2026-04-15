Crédit Agricole veut doubler sa collecte d'épargne en Allemagne

Le Crédit Agricole a lancé mercredi en Allemagne une plateforme d'épargne aux particuliers, avec l'objectif de doubler ses encours pour les porter à 30 milliards d'euros d'ici 2028 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le Crédit Agricole a lancé mercredi en Allemagne une plateforme d'épargne aux particuliers, avec l'objectif de doubler ses encours pour les porter à 30 milliards d'euros d'ici 2028, afin de soutenir le crédit à l'économie.

"C'est un moment favorable, avec les taux d'intérêt actuels, pour développer l'épargne bancaire en Europe et en Allemagne", a déclaré Stéphane Priami, directeur général adjoint du Crédit Agricole, en charge du pôle banques et services à l'international, lors d'une conférence de presse à Francfort.

D'autres géants bancaires français sont présents en Allemagne en proposant un large éventail de services aux particuliers, entreprises et clientèles fortunées.

La banque coopérative dispose pour sa part d'une longue présence outre-Rhin, entamée en 1929, en comptant sept entités actives à ce jour, dont Creditplus dans le crédit à la consommation et Autobank pour le financement automobile.

En renforçant la collecte d'épargne, la banque veut accroître son offre de prêts dans une économie aux besoins d'investissement élevés.

"Nous ciblons une clientèle plutôt haut de gamme, âgée de 35 à 65 ans", a précisé M. Priami.

En Allemagne, le taux d'épargne des ménages culmine à 20%, selon l'Observatoire de l'épargne européenne.

Mais l'épargne proposée aujourd'hui par la banque française "reste assez artisanale" avec "un seul produit représentant déjà 15 milliards d'euros" d'encours, selon Stéphane Priami.

"Notre offre va fortement s'élargir", a expliqué à ses côtés Vincent Mouriaux, directeur des projets d'épargne au Crédit Agricole.

La plate-forme d'épargne en ligne va proposer sept produits, de l'épargne à vue aux dépôts à terme, et sera complétée par une application mobile à partir de septembre.

La banque accélère sur un marché où bien des concurrents ont déjà pris un train d'avance dans l'épargne offerte aux particuliers.

"Nous ne visons pas un concurrent en particulier mais proposons l'offre du Crédit Agricole" en tant que banque universelle, a assuré M. Mouriaux.

Pour environ la moitié, la banque collecte aujourd'hui l'épargne en direct, et le reste provient d'intermédiaires, notamment des sites comparateurs très présents en Allemagne comme Check24, Raisin ou Verivox.

La part de ces derniers dans la collecte doit baisser à terme, ce qui permettra à la banque d'optimiser encore ses sources de financement.

L'investissement associé à ce développement s'élève à environ 7 millions d'euros. Un montant limité au regard des fonds que la banque espère collecter, grâce à un modèle principalement numérique qui limite les coûts.