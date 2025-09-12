Crédit Agricole va rembourser pour un milliard d'euros d'obligations sociales
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 10:05
Pour rappel, la banque verte réserve exclusivement l'usage de ses obligations sociales au financement et au refinancement de prêts et d'investissements visant à avoir un impact social positif, comme le développement économique territorial (transports en commun, télécommunications et infrastructure de gestion de l'eau), la promotion socio-économique (logement social) et l'accès aux soins de santé (hôpitaux et maisons de retraite).
Valeurs associées
|16,4100 EUR
|Euronext Paris
|-0,49%
