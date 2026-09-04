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Crédit Agricole Transitions & Energies va acquérir 50% du capital de Primeo Energie France
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 18:01
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Credit Agricole SA CAGR.PA :

* CRÉDIT AGRICOLE TRANSITIONS & ENERGIES-UN ACCORD POUR ACQUÉRIR 50% DU CAPITAL DE PRIMEO ENERGIE FRANCE AUPRÈS DE QAIR ET DU GROUPE PRIMEO ENERGIE

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(Rédaction de Gdansk)

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