Crédit Agricole Transitions & Energies va acquérir 50% du capital de Primeo Energie France

Credit Agricole SA CAGR.PA :
* CRÉDIT AGRICOLE TRANSITIONS & ENERGIES-UN ACCORD POUR ACQUÉRIR 50% DU CAPITAL DE PRIMEO ENERGIE FRANCE AUPRÈS DE QAIR ET DU GROUPE PRIMEO ENERGIE
Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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