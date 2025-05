Crédit Agricole: signe un nouveau partenariat avec Crelan information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 18:28









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole et le Groupe Crelan annoncent un nouveau partenariat stratégique qui permettra d'offrir aux clients de Crelan une gamme élargie de services et de produits bancaires.



Ce partenariat permet une prise de participation minoritaire de 9,9% par le groupe Crédit Agricole dans Crelan.



Il comprend également des collaborations commerciales dans les domaines de la gestion d'actifs (avec Amundi), de la banque privée et gestion de fortune (avec Indosuez Wealth Management / Bank Degroof Petercam) et du leasing (avec CA Leasing & Factoring).



' Nous sommes particulièrement heureux d'accompagner Crelan, grande banque coopérative belge, dans ses objectifs de développement grâce à l'expertise reconnue de nos métiers de gestion d'actifs, gestion de fortune et leasing. ' a déclaré Olivier Gavalda, Directeur général de Crédit Agricole.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 17,6000 EUR Euronext Paris -0,26%