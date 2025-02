Crédit Agricole SA vire en tête du CAC 40

AOF - EN SAVOIR PLUS

Crédit Agricole SA a confirmé avoir atteint, avec un an d'avance, les objectifs financiers de son plan stratégique "Ambitions 2025".

Par ailleurs, le produit net bancaire des assurances a grimpé de 37,1% sur un an tandis que le resultat net part du groupe des assurances a gagné 24,5% à 418 millions d'euros.

Le produit net bancaire de BFI, la banque de financement et d'investissement, a bondi de 7,7% au quatrième trimestre, atteignant un niveau jamais atteint de 1,57 milliard d'euros.

Amundi, la filiale de gestion d'actifs du groupe et premier gestionnaire d'actifs européen, a enregistré des ventes en hausse de 14,5% sur un an.

Sur l'ensemble de l'exercice, le résultat net bancaire s'affiche à un montant record de 27,2 milliards d'euros et le résultat net part du groupe à 7,1 millions d'euros, un niveau également record.

(AOF) - Crédit Agricole SA (+1,75% à 14,81 euros) prend les commandes de l'indice phare de la place parisienne dans le sillage d'une publication trimestrielle qui est ressortie supérieure aux attentes. Le groupe bancaire a été soutenu par ses activités d'assurances et de gestion d'actifs ainsi que sa banque de financement et d'investissement (BFI). Le résultat net part du groupe atteint 1,69 milliard d'euros, en progression de 27%, là où le consensus ciblait 1,32 milliard d'euros.

