CAC 40
7 688,18
-0,26%
Crédit Agricole SA, Danone, Rexel...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 02/09/2025 à 09:23

(AOF) - Cegedim

Cegedim annonce que le transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B) vers Euronext Growth Paris sera effectif le 4 septembre 2025. La demande d'admission des actions a été approuvée par le Comité des admissions d'Euronext le 29 août 2025. Ce transfert permettra à la société de redonner de la visibilité et de l'attractivité au titre et de bénéficier de certains allègements règlementaires.

Compagnie Chargeurs Invest

Compagnie Chargeurs Invest indique dans un communiqué étudier une potentielle cession de Novacel suite à plusieurs manifestations d'intérêt indicatives. Le groupe a "a reçu plusieurs manifestations d'intérêt, sérieuses, pour sa plateforme Matériaux Innovants, intégralement constituée du métier Novacel. Le Groupe étudie ces offres afin de déterminer l'option la plus pertinente pour la prochaine phase de développement de ce métier".

Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A. a annoncé le lancement d'offres de rachat en numéraire portant sur l'intégralité de deux séries de ses obligations perpétuelles en circulation : ses titres super subordonnés perpétuels Additionnal Tier 1 libellés en dollars à taux fixe révisable de 8,125 % et ses titres super subordonnés perpétuels Additionnal Tier 1 libellés en livres sterling à taux fixe révisable de 7,500%.

Danone

Danone annonce avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d'un montant total de 1,3 milliard d'euros, composée d'une tranche de titres à taux variable d'une durée de 2 ans d'un montant de 800 millions d'euros (coupon de l'Euribor 3 mois + 27 points de base). Elle comprend également une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réajustable d'un montant de 500 millions d'euros (coupon fixe réajustable de 3,95 % avec une première option de remboursement fixée au 8 septembre 2032).

Delta Plus Group

Delta Plus Group a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressort un résultat net consolidé part du groupe de 10,7 millions d'euros, en retrait de 12,1%. Le résultat opérationnel courant, de 20,1 millions d'euros, s'affiche en recul de 16,9%. Il représente 10,7% du chiffre d'affaires contre 12,5% en 2024. Le chiffre d'affaires du spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail s'affaisse de 3,2% à 187,8 millions d'euros.

Lagardère

Lagardère SA a annoncé la nomination de Nathalie Pellet au poste de directrice adjointe des relations investisseurs au sein de la direction de la trésorerie, du financement et des relations Investisseurs du groupe Lagardère à compter du 1er septembre 2025. À ce titre, elle assurera également les activités de communication financière de Louis Hachette Group. Depuis 2017, elle occupait les fonctions de responsable des relations investisseurs de Vivendi SE.

Michelin

Michelin a conclu ce jour le programme de cession conformément aux conditions annoncées le 6 décembre 2024, après obtention de la totalité des autorisations requises pour cette opération. Ce programme comporte deux usines, Midigama Tyre Division et Casting Product Division, basées au Sri Lanka et dédiées au marché des pneus " bias " et des chenilles à destination des équipements de construction compacts, ainsi que la marque Camso qui sera cédée à l'issue d'une période de licence de trois ans.

Rexel

Rexel, spécialiste la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, annonce son intention de procéder à l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2030 pour un montant de 400 millions d'euros. Ces obligations, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de septembre 2027, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

Scor

Scor annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur les obligations subordonnées d'un montant nominal total de 600 millions d'euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 8 juin 2046 avec une première date de remboursement anticipé le 8 juin 2026. Les obligations existantes sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel responsable dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Verimatrix

Verimatrix annonce la nomination, avec effet immédiat, de Laurent Dechaux au poste de directeur général du spécialiste de la cybersécurité, en remplacement d'Amedeo D'Angelo. Ce dernier demeure président du conseil d'administration de Verimatrix. Laurent Dechaux a occupé plusieurs postes de direction au sein de grandes entreprises internationales. Il a notamment été CEO d'Enablon, leader mondial des solutions de gestion des risques, conformité et de la durabilité, où il a accompagné la transformation de l'entreprise.

We.Connect

We.Connect annonce l'acquisition de 100 % du capital d'Exertis France SAS et d'Exertis Iberia, conformément aux négociations exclusives engagées en avril 2025. La contribution financière du spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques a été d'un euro symbolique.

Automobile / Equipementiers

