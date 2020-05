Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit agricole SA-Bénéfice en recul au T1, coût du risque triplé Reuters • 06/05/2020 à 07:00









PARIS, 6 mai (Reuters) - Crédit agricole SA CAGR.PA a publié mercredi un bénéfice net trimestriel en baisse de 16,4% sur un an, conséquence d'un quasi-triplement des provisions passées pour couvrir d'éventuelles pertes de crédit liées à la crise du coronavirus. La filiale cotée du groupe Crédit agricole a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net part du groupe de 638 millions d'euros, contre 763 millions sur la même période en 2019, pour un produit net bancaire de 5,2 milliards, en hausse de 7,1%. Le coût du risque, qui inclut les provisions, ressort à 621 millions d'euros contre 225 millions au premier trimestre l'an dernier. "Nos résultats sont bons et nous ont permis ce trimestre d'absorber une multiplication par trois du coût du risque", a déclaré Philippe Brassac, le directeur général du groupe, cité dans le communiqué de résultats. (Maya Nikolaeva et Marc Angrand, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +3.82%