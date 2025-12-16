 Aller au contenu principal
Crédit Agricole S.A. : Eric Vial élu président du conseil d'administration
information fournie par AOF 16/12/2025 à 18:20

(AOF) - Le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A., réuni le 16 décembre 2025, a élu Eric Vial en qualité de président. Il succède à Dominique Lefebvre et prendra ses fonctions le 1er janvier 2026. Eric Vial a été élu président de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) et de la SAS Rue La Boétie le 4 décembre 2025. Il est président du Crédit Agricole des Savoie depuis 2018. Membre du Bureau de la FNCA depuis 2022 et vice-président depuis 2024, il est administrateur de Crédit Agricole S.A. depuis 2022.

Il est également administrateur de Crédit Agricole Indosuez Wealth Management et Président de CFM Indosuez Wealth Management.

Né en 1968, titulaire d'un BTS Technique agricole et gestion d'entreprise, son parcours est marqué par son implication dans le secteur coopératif et l'économie territoriale, que ce soit au sein du Crédit Agricole comme au titre de son activité professionnelle d'éleveur.

Points clés

- Véhicule coté du groupe mutualiste du même nom, 1 ère banque et 1 er assureur en France, 1 er gestionnaire d’actifs et 1 ère banque de proximité de l’UE et 10 ème banque mondiale ;

- Produit net bancaire de 27,2Mds€, généré par la banque de proximité à 65 % (caisses régionales, LCL et BfoBank en France puis CA Italia, Bank Polska, Ca Egypt et CA Ukraine), par les services financiers spécialisés à 12 %, par la banque de grande clientèle à 14 % par la gestion de l'épargne (Amundi, CA Immobilier et Indosuez Wealth Management) et les assurances puis les nouveaux métiers (Transition & Energies, Santé & territoires);

- Modèle d'affaires de croissance rapide fondé sur 3 axes -la conquête et l’équipement des clients et et le développement des offres- nourri par les banques de proximité soutenue par les métiers innovants ainsi que par les acquisitions, essentiellement en Europe puis en Chine ;

- Capital détenu à 59,7 % par les 39 caisses régionales (6,5 % par les salariés), d'où une présence forte de leurs représentants au conseil d'administration (10 sur 18 membres) présidé par Dominique Lefebvre, Olivier Gavalda assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- capitalisation sur les réseaux de proximité, alimentant les autres métiers

- accélération de la transformation technologique et digitale avec 20 Mds€ de budget,

- diversification dans le conseil en transition et la fourniture d’électricité verte en France,

- innovation fondée en interne sur l’architecture « data-centric » et, pour les clients, sur l’élargissement de la gamme des applications, l’offre aux commerçants de caisses digitales ou mobiles, d’une gamme complète e-commerce et d’une offre monétique européenne,

- capitalisation sur les réseaux de proximité, alimentant les autres métiers -2,56 Mds€

d’encours d’épargne, 815 Mds d’encours de crédit en France…- y compris les services connexes, tel l’accompagnement des clients dans le développement commercial, avec la prise de contrôle total de CACEIS,

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 pour l’empreinte propre et les portefeuilles d’investissement et de financement avec un objectif intermédiaire 2030 :

- recul de 50 % de l’empreinte carbone directe,

- réduction de de 75 % des financements du secteur pétrole & gaz,

- lancement de 2 divisions dédiées : énergie & transitions, santé & territoires

- pour les fonds ouverts en gestion active d’Amundi, une notation énergétique supérieure à celle de la concurrence et 20Mds€ engagés dans des fonds à impact ;

- Renforcement dans le financement de la mobilité via le partenariat avec Stellantis ;

-Retombées des « projets stratégiques » -contrôle de Degroof Petercam, partenariat avec Victory Capital, partenariat avec GAC en Chine… et évolution des relations avec l’espagnol Santander et l’italien Banco BPM (position dans le capital en progression régulière à 19,8 %) qui pourrait fusionner avec la filiale italienne ;

- Premiers pas dans la tokenisation des actions via Caceis ;

- Position financière solide –ratio CET 1 de 11,9 % au 1 er semestre et ratio de levier de 3,9 %.

- Position financière solide –ratio CET 1 de 12,1 % au premier trimestre et ratio de levier de 5,5 %.

Défis

- Suivi du coefficient d’exploitation, en recul à 53,9 %, et du coût du risque, stable à fin juin ;

- Poursuite du rebond, accéléré au 2 ème trimestre, de la production de crédits en France et à l’international et des crédits à la consommation, ainsi que des fortes collectes en assurance-vie et gestion d’actifs, à l’impact positif sur la rentabilité ;

- Après les investissements dans Taurus, puis dans Kriptown, attente d’autres renforcements dans les actifs cryptés ;

- Dividende 2024 de 1,1 €.

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
17,2400 EUR Euronext Paris +0,50%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

