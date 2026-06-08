Credit Agricole-Remboursement des obligations senior non préférées remboursables émises le 3 juin 2021

Credit Agricole SA CAGR.PA :
* REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS SENIOR NON PRÉFÉRÉES REMBOURSABLES ÉMISES 03/06/21 POUR UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE ¥84.200.000.000 JPY
* PRIX ÉGAL À 100% DU MONTANT PRINCIPAL MAJORÉ DU MONTANT DE TOUT INTÉRÊT COURU JUSQU’À ET INCLUANT LA DATE FIXÉE POUR LE REMBOURSEMENT
Texte original nGNEbY87YR Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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