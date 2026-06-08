Crédit Agricole rembourse des obligations pour 84,2 MdsJPY

Crédit Agricole annonce le remboursement, avec effet au 6 juillet prochain, de la totalité de ses obligations senior non préférées remboursables émises le 3 juin 2021 pour un montant nominal total de 84,2 MdsJPY, un montant représentant environ 460 MEUR au taux de conversion JPY/EUR actuel.

Les obligations seront remboursées conformément aux termes et conditions des obligations à un prix égal à 100% du montant principal, majoré du montant de tout intérêt couru jusqu'à la date fixée pour le remboursement incluse. Les porteurs d'obligations seront formellement notifiés de la mise en oeuvre du remboursement.