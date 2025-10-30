 Aller au contenu principal
Crédit Agricole : rechute de -5% vers 15,45E, au contact des 15,4E
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 18:39

Crédit Agricole voit ses résultats boudés par le marché et le titre rechute de -5% vers 15,45E, pratiquement au contact des 15,40E, le support testé le 2 septembre.
Le prochain objectif serait le test du plancher des 14,53E, le 'fixing' d'ouverture du 7 avril dernier, voir des 14,8E (revu le 9 avril).

