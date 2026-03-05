 Aller au contenu principal
Crédit Agricole : rechute au contact des 17,25E
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 12:28

Crédit Agricole rechute au contact du support des 17,25E du 20 janvier, niveau qui coïncide avec la MM100... et l'ex-zénith du 15 octobre et du 15 août 2025.
La cassure de ce plancher validerait le scénario d'un repli vers 16,7E (MM200) puis 15,5E, l'ex-résistance du 13/11/2025.

