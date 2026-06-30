 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Crédit Agricole rachète 100% du capital de CAWL à Worldline
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 18:52

Credit Agricole SA CAGR.PA :

* WORLDLINE ET LE CRÉDIT AGRICOLE FONT ÉVOLUER LEUR PARTENARIAT AVEC L'ACQUISITION DE 100% DU CAPITAL DE CAWL PAR LE CRÉDIT AGRICOLE

* CETTE TRANSACTION N'A PAS D'IMPACT MATÉRIEL SUR LES TRAJECTOIRES FINANCIÈRES DES DEUX GROUPES

Texte original nGNE6GQZ4x Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
17,5950 EUR Euronext Paris +0,86%
WORLDLINE
10,2800 EUR Euronext Paris -3,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
115,5 +38,66%
CAC 40
8 403,99 +0,44%
2CRSI
30,68 -0,90%
Pétrole Brent
72,9 +0,48%
STELLANTIS
4,982 +1,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank