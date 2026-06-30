Crédit Agricole rachète 100% du capital de CAWL à Worldline

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Les agressions d'élus ont baissé de 0,9% en 2025 avec 2.478 faits recensés, soit à un niveau quasi équivalent à celui de 2024, selon le rapport du Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (Calaé) présenté mardi à Laurent Nuñez qui s'est ému de ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des commentaires aux paragraphes 4 à 6, 10 et 14) * Un juge ...
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Des investigations de longue haleine: le parquet de Paris a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour "homicides involontaires" après l'accident d'avion dimanche près de Nancy qui a fait 11 morts, prévenant qu'il faudrait de "nombreux mois" avant d'élucider ...
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Le principal suspect était toujours en fuite près de 24 heures après la spectaculaire tentative d'assassinat à l'engin piégé qui a grièvement blessé un richissime homme d'affaires d'origine ukrainienne et deux membres de sa famille à Monaco. Les forces de l'ordre ...
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