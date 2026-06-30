information fournie par Reuters • 30/06/2026 à 18:52

Crédit Agricole rachète 100% du capital de CAWL à Worldline

Credit Agricole SA CAGR.PA :

* WORLDLINE ET LE CRÉDIT AGRICOLE FONT ÉVOLUER LEUR PARTENARIAT AVEC L'ACQUISITION DE 100% DU CAPITAL DE CAWL PAR LE CRÉDIT AGRICOLE

* CETTE TRANSACTION N'A PAS D'IMPACT MATÉRIEL SUR LES TRAJECTOIRES FINANCIÈRES DES DEUX GROUPES

Texte original nGNE6GQZ4x Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)