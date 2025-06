Crédit Agricole: rachat du réseau Petits-fils à Clariane information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Santé & Territoires annonce la signature d’un accord en vue de l'acquisition de Petits-fils auprès de Clariane, pour un montant de 345 millions d'euros en valeur d’entreprise, soit une valeur estimée des titres au closing d’environ 255 millions. 'Le groupe a annoncé en 2022 son souhait de diversifier son offre et ses services pour couvrir l’ensemble des besoins de nos clients, en particulier sur la santé et l’accompagnement du vieillissement', rappelle Olivier Gavalda, directeur général de Crédit Agricole SA. L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA et du groupe Crédit Agricole à l’issue de l‘opération serait limité. L’opération est soumise à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence française avec un closing attendu sur le troisième trimestre. Clariane et Crédit Agricole Santé & Territoires envisagent en outre une convention nationale de partenariat pour contribuer à faciliter l’accès des aidants et des personnes fragiles à des solutions d’accompagnement et de soins adaptées, au plus près de leur lieu de vie.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 15,8150 EUR Euronext Paris -0,50%