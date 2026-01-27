 Aller au contenu principal
Credit Agricole : pulvérise la résistance des 17,8E
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 12:49

Credit Agricole pulvérise la résistance des 17,8E (testée à de multiples reprises du 2 au 16 janvier) via l'ouverture d'un "gap" au-dessus de 17,75E et grimpe vers 18,3E, niveau plus revu depuis mai 2008.
Le prochain objectif serait 22,7E (aucune résistance historique en vue), le zénith testé ce mois-là (le 28/4/2008), il y a 18 ans déjà... avant la dégringolade vers 5,9E (le 9/3/2009).
Partant d'un récent plancher de 15,4E et sortant au-delà des 17,9E, un potentiel de hausse vers 20,3E -au minimum- vient d'être libéré à court terme.

