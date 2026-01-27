Credit Agricole : pulvérise la résistance des 17,8E
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 12:49
Le prochain objectif serait 22,7E (aucune résistance historique en vue), le zénith testé ce mois-là (le 28/4/2008), il y a 18 ans déjà... avant la dégringolade vers 5,9E (le 9/3/2009).
Partant d'un récent plancher de 15,4E et sortant au-delà des 17,9E, un potentiel de hausse vers 20,3E -au minimum- vient d'être libéré à court terme.
Valeurs associées
|18,1950 EUR
|Euronext Paris
|+2,71%
A lire aussi
-
United Parcel Service a annoncé mardi prévoir pour 2026 une hausse de son chiffre d'affaires, alors que le groupe américain réduit les livraisons à faible marge pour son principal client Amazon et se recentre sur des expéditions à plus forte valeur ajoutée. ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile américain General Motors a constaté une importante perte nette au quatrième trimestre, due à des charges exceptionnelles liées au redimensionnement de son activité de véhicules électriques, mais prévoit des bénéfices en hausse sur l'année ... Lire la suite
-
"Je travaillais pour Marine Le Pen, pas pour un parti": Catherine Griset a soutenu mardi devant la cour d'appel de Paris n'avoir jamais été qu'au service de la leader d'extrême droite, lorsque celle-ci était eurodéputée... mais aussi, malgré tout, patronne du RN. ... Lire la suite
-
Des échauffourées éclatent dans le centre de Toulouse entre manifestants et forces de l’ordre, faisant cinq blessés, selon les pompiers, en marge d’un rassemblement d'une centaine d'agriculteurs de l'intersyndicale agricole Coordination rurale-Confédération paysanne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer