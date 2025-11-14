 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 178,18
-0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Crédit Agricole procède à une annulation d'actions auto-détenues
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 09:17

Crédit Agricole SA annonce que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social, par voie d'annulation de 22 886 191 actions auto-détenues représentant environ 0,75% du capital social, opération réalisée le 13 novembre.

Ces actions ont été acquises entre le 1er et le 30 octobre derniers, dans le cadre d'un programme de rachat, visant à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2025 réservée aux salariés, pour un montant total de 374,4 millions d'euros.

Suite à l'annulation de ces actions, le capital social de Crédit Agricole est composé de 3 025 902 350 actions, dont 583 317 auto-détenues au 13 novembre dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux.

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
16,3700 EUR Euronext Paris -0,97%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank