Crédit Agricole -Nouvelles nominations dans la banque de financement et d'investissement

Crédit Agricole SA

CAGR.PA a annoncé lundi de nouvelles nominations au sein de sa banque de financement et d'investissement, Crédit Agricole CIB, quelques mois après l'arrivée d'un nouveau directeur général.

La deuxième banque française en terme de capitalisation boursière a nommé Stéphane Ducroizet en tant que directeur général délégué en charge des activités de financement à compter du 1er novembre tandis que Natacha Gallou lui succède comme "senior regional officer" à partir du 1er octobre et intègre le Comité de direction de Crédit Agricole SA.

Eric de Lambilly devient quant à lui responsable des risques et du contrôle permanent à la place de Natacha Gallou.

Crédit Agricole SA a nommé en mai 2025 Jean-François Balaÿ directeur général de Crédit Agricole CIB pour succéder à Xavier Musca, rattrapé par la limite d'âge, qui a depuis été nommé président du conseil de surveillance de Tikehau TKOO.PA .

La banque française est lancée dans un renouvellement de sa gouvernance avec la nomination d'Olivier Gavalda au poste de directeur général en 2025 en remplacement d'Olivier Brassac et la démission de son président Dominique Lefebvre d'ici la fin de l'année.

