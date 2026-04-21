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Crédit Agricole Normandie-Seine: résultat net social recule de 6,9% à 10,4 M€ au T1 2026
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 15:19

* Crédit Agricole Normandie-Seine a dégagé au T1 2026 un résultat net social de 10,4 millions EUR, en baisse de 6,9% sur un an. * Produit net bancaire en hausse à 86,5 millions EUR (+6,2 millions EUR), sous l’effet d’un redressement de la marge d’intermédiation globale (+8,9 millions EUR). * Charges de fonctionnement nettes (hors intéressement) en progression à 61,8 millions EUR (+3,4%), sur fond d’accélération de la digitalisation et de mesures salariales. * Coût du risque ramené à -7,6 millions EUR (amélioration de 3,2 millions EUR), taux de défaut en principal contenu à 1,57%. * Résultat consolidé de 5,1 millions EUR, en recul de 2,4 millions EUR sur un an. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604210918OMX_____CNEWS_FR_GNW1001177044_fr) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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