Crédit Agricole ne convainc pas avec ses résultats trimestriels

(Zonebourse.com) - Crédit Agricole recule de 1,9% à 15 EUR et essuie ainsi l'une des plus fortes baisses du CAC 40, ne parvenant pas à convaincre avec sa publication trimestrielle de la matinée, KBW (Keefe Bruyette & Woods) pointant notamment un ratio CET1 décevant et des propos prudents de la direction.

Crédit Agricole SA a dévoilé un résultat net part du groupe en hausse de 17,9% à 1,99 MdEUR au titre du 3e trimestre 2026, avec un coût du risque en hausse de 19,6% à 585 MEUR, mais un résultat brut d'exploitation (RBE) en progression de 14,6% à 3,16 MdsEUR.

Retraitée des impacts liés à l'annulation des intérêts minoritaires au titre de la reprise des participations minoritaires de Santander et à la plus-value liée à l'introduction en Bourse de SBI FM, la hausse du résultat net part du groupe s'élève à 11%.

Le groupe bancaire a vu son coefficient d'exploitation s'améliorer de 2,8 points à 55,4%, ses charges d'exploitation ayant augmenté moins rapidement ( 2,4% à 3,93 MdsEUR) que son produit net bancaire, en progression de 7,5% à 7,09 MdsEUR.

Le groupe mentionne une activité dynamique en gestion de l'épargne, en assurances et en BFI, ainsi qu'une production de crédit très dynamique en Italie, mais aussi un ralentissement du crédit à l'habitat en France et un environnement du marché automobile toujours très défavorable pour les activités de mobilité.

L'établissement financier revendique également une rentabilité "stable et élevée", avec un retour sur fonds propres tangibles de 14,2%, ainsi qu'un faible impact de l'environnement de marché sur la solvabilité, avec un ratio CET1 à 11,2%.

"Crédit Agricole a publié des résultats globalement satisfaisants, avec un résultat brut d'exploitation supérieur de 2% au consensus, grâce aux revenus", reconnaît KBW, qui maintient néanmoins sa recommandation "sous-performance" sur le titre.

Le bureau d'études souligne que, si LCL a affiché une bonne performance, le ratio CET1 a déçu, ressortant 20 points de base sous les attentes des analystes, tandis que le coût du risque, à 585 MEUR, s'est révélé supérieur de 50 MEUR au consensus.

"Le directeur général a également évoqué des perspectives plus difficiles, les demandes d'investissement et les projets ralentissant. Il ne serait donc pas surprenant d'observer une diminution des demandes de crédit dans les mois à venir, ce qui pourrait peser sur le sentiment des investisseurs", note également KBW.

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