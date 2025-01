Crédit Agricole : le rebond de l'inflation au Royaume-Uni en novembre n'est pas une surprise

(AOF) - Au Royaume-Uni, l’indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,1% au mois de novembre après une hausse de 0,6% en octobre, en ligne avec les anticipations du Crédit Agricole. Ce léger mouvement haussier a porté le taux d’inflation sur un an à 2,6% contre 2,3% en octobre et 1,7% en septembre. Des effets de base expliquent en grande partie le rebond, notamment au niveau de la composante transport (contribution pour 0,13 point de pourcentage à la variation du taux d’inflation) et de la composante loisirs et culture (contribution pour 0,08 point de pourcentage).

Les prix dans le transport baissent de 0,8% sur le mois après une quasi- stabilité en octobre ; leur taux d'inflation demeure négatif à - 0,9% sur un an après -1,9% en octobre. D'autres composantes qui contribuent à l'accélération des prix à la consommation sont le textile (composante très volatile) ainsi que l'alcool et le tabac.

Pour Crédit Agricole, "le rebond du taux inflation au mois de novembre n'est pas une surprise. Il s'explique surtout par des effets de base. Toutefois, l'inflation dans les services reste trop élevée et les prix des biens hors énergie accélèrent de nouveau".

"Notre prévision et celle de la Bank of England pour une moyenne de l'inflation CPI à 2,4% sur un an au quatrième trimestre 2024 ne sont pas remises en question. Ainsi, le taux d'inflation en moyenne annuelle pour 2024 devrait s'établir à 2,5%, après 7,3% en 2023" ajoute l'économiste.

À court terme, l'inflation devrait rester volatile : Crédit Agricole anticipe une rechute à 2,4% en décembre avant un nouveau rebond en janvier. Elle devrait rester légèrement supérieure à la cible courant 2025.

L'assouplissement budgétaire annoncé le 30 octobre par le gouvernement britannique a conduit la banque à réviser à la hausse les projections d'inflation à 2,2% au quatrième trimestre 2025 (contre 1,8% précédemment) avec un pic à 2,6% en septembre 2025.

Pour 2026, elle anticipe un graduel retour à la cible et un taux d'inflation à 1,8% au quatrième trimestre 2026.