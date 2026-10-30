Puma ajuste son objectif de perte d'exploitation avec le ralentissement de la demande

Des baskets Puma Speedcat OG sont exposées dans un magasin

Le fabricant allemand ‌de vêtements de sport Puma a ajusté vendredi son ​objectif concernant sa perte d'exploitation pour 2026, le point médian de la fourchette s'étant légèrement affaibli en raison d'une ​demande modérée des consommateurs.

La société table désormais sur une perte d'exploitation comprise ​entre 80 et 130 millions ⁠d'euros en 2026, contre une prévision antérieure d'une perte ‌comprise entre 50 et 150 millions d'euros.

La perte d'exploitation de Puma au troisième trimestre s'est ​élevée à 11,4 ‌millions d'euros, contre un bénéfice de 16,2 millions ⁠d'euros un an plus tôt et une prévision moyenne des analystes tablant sur une perte de 10 millions ⁠d'euros.

Ce chiffre inclut ‌un effet positif de 29,8 millions d’euros ⁠lié aux remboursements de droits de douane américains, ainsi ‌que des coûts ponctuels de 11,7 millions ⁠d’euros liés au programme de rationalisation des coûts ⁠de l’entreprise.

"Nos résultats ‌du troisième trimestre sont conformes aux attentes, alors que ​nous continuons à accompagner ‌Puma dans cette année de transition tout en posant les bases de notre ​croissance future", a déclaré le directeur général Arthur Hoeld dans un communiqué.

Puma a enregistré un chiffre ⁠d'affaires trimestriel de 1,77 milliard d'euros, en baisse de 5% par rapport à l'année dernière, mais légèrement supérieur aux attentes du marché, qui s'élevaient à 1,75 milliard d'euros.

(Rédigé par Ozan Ergenay à Gdańsk; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)