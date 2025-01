Crédit Agricole : la confiance des ménages en France est au même niveau qu'un an auparavant

(AOF) - D’après les résultats de la dernière enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages publiés par l’Insee, l’indicateur de confiance des ménages en France a baissé d’un point en décembre 2024 pour atteindre 89. Il reste ainsi bien en dessous de la tendance longue de 100 (1987-2024), et s’inscrit dans un affaiblissement continu depuis le mois de septembre 2024, après avoir augmenté durant l’été.

"L'indicateur de confiance des ménages poursuit son recul depuis le mois de septembre 2024 (-6 points), avec des anticipations négatives qui pourraient peser sur l'augmentation de la consommation des ménages et, in fine, sur la croissance. Ce constat va de pair avec l'abaissement de notre prévision de croissance pour la France de 1% à 0,8% pour 2025", souligne Crédit Agricole.

"Néanmoins, le repli de l'indicateur de confiance des ménages en décembre reste minime (1 point), et celui-ci se situe au même niveau qu'un an auparavant (89). Or au quatrième trimestre 2023, le PIB avait crû de 0,4%, et la consommation des ménages de 0,3%", précise la banque.

Plusieurs facteurs expliquent ce léger recul pour Crédit Agricole. Tout d'abord, les craintes liées au chômage sont en nette hausse (le solde d'opinion associé gagne 10 points par rapport à novembre). Ces dernières atteignent leur pic depuis mai 2021, frappant de plein fouet l'indicateur synthétique de confiance des ménages.

Par ailleurs, selon l'Insee, la part des ménages tablant sur une accélération future des prix augmente : le solde d'opinion relatif gagne 5 points. "On ne peut toutefois pas parler d'un resurgissement des craintes liées à l'inflation, car ce solde reste inférieur à sa moyenne de long terme", précise Crédit Agricole.

Enfin, un dernier facteur participe à la dégradation de la confiance des ménages en ce mois de décembre. Il s'agit de la perception du niveau de vie en France. En effet, le solde relatif au niveau de vie futur chute de 4 points, tandis que celui lié au niveau de vie passé en perd 3.