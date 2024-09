Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: investissement dans 11 fermes éoliennes information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé vendredi avoir pris une participation à hauteur de 32% dans 11 fermes éoliennes françaises en exploitation par l'intermédiaire de l'une de ses filiales.



C'est Crédit Agricole Transitions & Énergies, sa division qui accompagne et facilite les transitions environnementales les clients du groupe, qui a investi au sein de ce parc aux côtés d'un pool d'investisseurs via son fonds Crédit Agricole Energies & Territoires.



Situé dans les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, cet ensemble dispose d'une puissance installée de 127 MW pour une production de 250 GWh, soit la consommation moyenne annuelle de 43.000 ménages.



Dans un communiqué, la banque verte précise que cette première prise de participation du fonds Crédit Agricole Energies & Territoires s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'acquisition d'actifs de production visant à fournir localement les clients du groupe Crédit Agricole en énergie décarbonée.



Pour mémoire, le groupe s'est donné comme objectif d'atteindre 2GW de capacité installée d'ici à 2028.





