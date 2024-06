Crédit Agricole : Indosuez WM finalise le rachat de Degroof Petercam

(AOF) - Indosuez Wealth Management, filiale de Crédit Agricole S.A., a finalisé l’acquisition de Degroof Petercam, dont elle devient actionnaire majoritaire aux côtés de CLdN Cobelfret son actionnaire historique. Cette opération " renforce la présence du Crédit Agricole en Belgique et permettra de générer des synergies importantes avec ses différents métiers ". Indosuez Wealth Management est désormais présent dans 16 territoires, principalement en Europe, ainsi qu'en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

Avec environ 200 milliards d'euros d'actifs clients, un produit net bancaire de l'ordre de 1,6 milliard d'euros et 4 500 collaborateurs.

CA Indosuez contrôle désormais 65 % du capital de Banque Degroof Petercam aux côtés de CLdN Cobelfret qui en détient près de 20 %. CA Indosuez déposera prochainement un dossier à l'Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) dans l'intention de lancer une offre publique d'acquisition volontaire auprès des actionnaires minoritaires de Banque Degroof Petercam.

L'impact sur le ratio de fonds propres durs (CET1) de Crédit Agricole S.A. à l'issue de l'opération sera de l'ordre de 30 points de base. Cette opération devrait générer un résultat net part du groupe additionnel après synergies de 150 à 200 millions d'euros à horizon 2028.

