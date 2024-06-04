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Crédit Agricole - Indosuez Wealth Management finalise l'acquisition de Degroof Petercam
information fournie par Reuters 04/06/2024 à 07:19

Crédit Agricole SA CAGR.PA :

* INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT, FILIALE DE CRÉDIT AGRICOLE S.A., FINALISE L'ACQUISITION DE DEGROOF PETERCAM

* DEVIENT ACTIONNAIRE MAJORITAIRE AUX CÔTÉS DE CLDN COBELFRET, SON ACTIONNAIRE HISTORIQUE

* CA INDOSUEZ CONTRÔLE DÉSORMAIS 65% DU CAPITAL DE LA BANQUE DEGROOF PETERCAM AUX CÔTÉS DE CLDN COBELFRET, QUI DÉTIENT PRÈS DE 20 % DU CAPITAL

* CA INDOSUEZ A L'INTENTION DE LANCER UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VOLONTAIRE SUR LES ACTIONS DÉTENUES PAR LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DE LA BANQUE DEGROOF PETERCAM

* L'IMPACT SUR LE RATIO CET1 DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. SUITE À LA TRANSACTION SERA D'ENVIRON 30 POINTS DE BASE

* CETTE TRANSACTION DEVRAIT GÉNÉRER UN RÉSULTAT NET ADDITIONNEL PART DU GROUPE APRÈS SYNERGIES DE +150 À +200 MILLIONS D'EUROS D'ICI 2028

Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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