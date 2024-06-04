Crédit Agricole - Indosuez Wealth Management finalise l'acquisition de Degroof Petercam

Crédit Agricole SA CAGR.PA :
* INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT, FILIALE DE CRÉDIT AGRICOLE S.A., FINALISE L'ACQUISITION DE DEGROOF PETERCAM
* DEVIENT ACTIONNAIRE MAJORITAIRE AUX CÔTÉS DE CLDN COBELFRET, SON ACTIONNAIRE HISTORIQUE
* CA INDOSUEZ CONTRÔLE DÉSORMAIS 65% DU CAPITAL DE LA BANQUE DEGROOF PETERCAM AUX CÔTÉS DE CLDN COBELFRET, QUI DÉTIENT PRÈS DE 20 % DU CAPITAL
* CA INDOSUEZ A L'INTENTION DE LANCER UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VOLONTAIRE SUR LES ACTIONS DÉTENUES PAR LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DE LA BANQUE DEGROOF PETERCAM
* L'IMPACT SUR LE RATIO CET1 DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. SUITE À LA TRANSACTION SERA D'ENVIRON 30 POINTS DE BASE
* CETTE TRANSACTION DEVRAIT GÉNÉRER UN RÉSULTAT NET ADDITIONNEL PART DU GROUPE APRÈS SYNERGIES DE +150 À +200 MILLIONS D'EUROS D'ICI 2028
Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer