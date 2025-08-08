Crédit Agricole : fuse à la hausse, au contact des 17E, le zénith des 17,6E redevient accessible information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 16:43









(Zonebourse.com) - Crédit Agricole aligne 5 séances de hausse consécutives, accélère brusquement de +3,2% (ce qui double le gain hebdo) et propulse le cours au contact des 17E.

Le titre comble ainsi le 'gap' des 16,92E du 23 mai dernier et il n'y a plus vraiment d'obstacle sur le chemin d'un retracement du zénith annuel et historique des 17,60E du 21 mai.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 16,9300 EUR Euronext Paris +3,26%