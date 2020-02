Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit agricole fait mieux que prévu au T4 avec la BFI Reuters • 14/02/2020 à 07:01









PARIS, 14 février (Reuters) - Crédit agricole SA CAGR.PA a fait état vendredi de résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre grâce à la banque d'investissement qui a bénéficié d'un environnement de marché plus favorable qu'en 2018. La filiale cotée du groupe Crédit agricole indique dans un communiqué que son résultat net trimestriel a grimpé de près de 65% à 1,66 milliard d'euros. Ses revenus ont de leur côté progressé de 5,5% à 5,12 milliards d'euros. D'après les prévisions de quatre analystes compilées par Reuters, le marché tablait en moyenne sur un bénéfice net de 1,51 milliard. (Maya Nikolaeva, version française Matthieu Protard)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.81% BCO SANT.CENTRAL Euronext Paris +4.29%