Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: dans le vert,profite d'une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 17:12









(CercleFinance.com) - Le titre Crédit Agricole termine la journée dans le vert alors que le CAC40 abandonne près de 1%.



La valeur profite de l'analyse positve de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur Crédit Agricole avec un objectif de cours rehaussé de 21,6 à 23,4 euros.



L'analyste table pour le groupe bancaire, sur des BPA en moyenne supérieurs de 15% aux consensus sur la période 2024-26.



'Crédit Agricole reste notre premier choix parmi les noms français, compte tenu du potentiel de hausse de ses revenus, notamment dans les activités de collecte d'actifs, que nous pensons négligé par le consensus', explique le broker dans le résumé de sa note.



Jefferies continue de croire que Crédit Agricole 'peut réaliser des bénéfices au-dessus du consensus et un RoTE durablement supérieur au secteur, des domaines tels que l'assurance, la gestion d'actifs et la gestion de fortune générant des résultats'.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 13,86 EUR Euronext Paris +0,58%