Crédit Agricole: création de plus de 26,8 millions d'actions

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la création de 26.835.641 actions, portant à 3.052.737.991 le nombre total d'actions composant son capital, en raison de son opération d'actionnariat salarié ACR 2023 visant à associer ses salariés à sa performance financière.



Cette opération, dont la période de souscription s'est déroulée du 28 juin au 11 juillet, a été définitivement réalisée ce 31 août. 32.506 personnes, en France et dans le monde, y ont souscrit, pour un montant global de 232,1 millions d'euros.



L'émission et la livraison des actions nouvelles ont eu lieu ce jeudi. L'ACR 2023 sera associée à une opération de rachat d'actions visant à compenser son effet dilutif, sous réserve de l'autorisation de la BCE.





